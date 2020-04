In Spagna si parla molto di Neymar e del suo possibile ritorno al Barcellona. Del Bosque, in una lunga intervista al MundoDeportivo, ha stroncato l'asso brasiliano: "E' un ragazzo difficile, Per me non è un buon esempio".

L'ex CT della Spagna ha aggiunto: "Se mi chiedete se è tra i cinque più forti al mondo, la mia risposta è affermativa ma sul campo cerca di imbrogliare, finge molto. E poi c'è il modo con cui ha lasciato il Barcellona…".

SPORTAL.IT | 06-04-2020 08:00