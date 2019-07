Del Genio boccia il bomber: vi spiego come stanno le cose

Per il Napoli è tempo di ritornare a lavoro. Comincia il ritiro a Dimaro che segna l’inizio ufficiale della stagione 2019/2020 per la truppa di Carlo Ancelotti. I tifosi però attendono ancora i grossi colpi di mercato che la società azzurra sta per mettere a segno (su tutti James Rodriguez) e anche quelli che non hanno nulla di ufficiale ma sono rumors molto affascinanti. Ovviamente fra questi non può mancare quello relativo al centravanti argentino Mauro Icardi, che gran parte dei tifosi napoletani accoglierebbe a braccia aperte.

Niente da fare – Da giorni si sente che Icardi è conteso fra Napoli e Juventus, ma per il giornalista Paolo Del Genio si tratta di una pista che non è percorribile dal club di De Laurentiis. Intervenendo in radio infatti Del Genio ha spiegato: “Sia Ancelotti che lo stesso presidente hanno ribadito recentemente che un calciatore da 10 milioni di euro di stipendio non lo possono prendere. Con lui non si potrebbe sfruttare neanche il Decreto Crescita, quindi sarebbero 20 milioni lordi. Il Napoli ha i soldi per il cartellino del calciatore da pagare ai nerazzurri, ma non pagherà mai 10 milioni annui di ingaggio”.

Niente bandiera bianca – I tifosi però non si arrendono e continuano a sperare, anche perché il fatto che Ancelotti abbia chiesto un sacrificio al presidente per avere a disposizione un grande attaccante è assolutamente vero. Indubbiamente l’ingaggio di Icardi è un ostacolo difficile da superare, ma non è da escludere che se veramente il centravanti volesse andare al Napoli potrebbe anche tagliarsi lo stipendio e provare a rilanciarsi dopo le difficoltà dell’ultimo anno in nerazzurro.

SPORTEVAI | 06-07-2019 11:14