Del Genio fa sognare Napoli: Adl ha 100 milioni da investire

Per ora sono solo nomi che rimbalzano: James Rodriguez, Icardi, Rodrigo, Pepè ma allo stato attuale il Napoli in attacco non ha preso nessuno. La campagna acquisti degli azzurri finora si è concentrata in difesa, con gli arrivi di Di Lorenzo e Manolas, e a breve si sposterà a centrocampo dove sembra vicino l’arrivo di Elmas. Cosa succederà davvero davanti? I tifosi sognano il colpaccio e Paolo Del Genio sembra invitarli ad essere ottimisti.

IL POST – Su Facebook il giornalista napoletano fa due conti e scrive: “A queste cifre non stiamo a spaccare il centesimo, ma più o meno dopo le cessioni di Ounas, Hysaj e Verdi il Napoli avrà incassato (alcuni subito, altri tra un anno) circa 140 milioni. Avendone spesi finora poco più di 60, dobbiamo pensare che altri 100 potrebbero essere investiti. Quindi, seguendo la logica, senza inutili premature polemiche, possono arrivare due attaccanti di valore ( uno , diciamo così, trequartista ed uno punta centrale) che servono come il pane per completare numericamente l’organico e per innalzare il tasso tecnico”. Non lo scrive ma è ovvio il riferimento a James e Icardi.

LE REAZIONI – Molti si dicono d’accordo con lui nei commenti: “Chi critica spesso non sa manco arrivare a fine mese e far quadrare il bilancio familiare poi vogliono parlare della gestione di Adl. È proprio grazie alla gestione fatta in questi anni che puoi prendere Manolas James e Pepè” o anche: “Il tesoretto effettivamente c’è. Io mi chiedo dall’inizio di questa campagna acquisti: Ancelotti è convinto di voler giocare senza un regista puro (alla Jorginho per esempio)? James o Pepè ed Icardi completerebbero l’attacco rendendoci super competitivi”. Tanti però sono gli scettici: “Sono tifoso del Napoli da una vita, però è una delusione il Presidente x acquistare un giocatore ci vogliono anni” o anche: “Ad ogni mercato manca sempre qualcosa o qualcuno per completare l’organico , e puntualmente non ci completiamo mai” e infine: “Non puoi veramente pensare quello che hai scritto!”.

SPORTEVAI | 19-07-2019 11:16