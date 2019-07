Del Genio massacra i due juventini: è polemica

Una delle squadre che ha operato maggiormente sul mercato è sicuramente la Juventus e lo ha fatto con largo anticipo. Basti pensare al fatto che è riuscita a prendere da tempo Aaron Ramsey, strappandolo all’Arsenal grazie al fatto che fosse in scadenza di contratto. Ma non è l’unico centrocampista ad approdare alla corte di Maurizio Sarri, visto che anche Rabiot è della Juventus e vestirà il bianconero nella prossima stagione. In molti hanno definito questi colpi come grandi mosse di mercato, ma c’è anche chi pensa che tutto vada ridimensionato e che si stia un po’ esagerando.

Del Genio spara a zero – Si tratta del noto giornalista napoletano Paolo Del Genio, che parlando a Radio Kiss Kiss ha criticato apertamente il clamore mediatico attorno a queste due operazioni. Queste le sue parole: “Sugli acquisti di Ramsey e Rabiot c’è qualcosa da dire. Potrebbe sembrare che uno voglia per forza andare a parlar male della Juventus, ma io ho sempre sottolineato la bravura negli acquisti senza farmi condizionare. Bisogna dire che in questo caso si tratta sicuramente di due acquisti discreti, ma stanno ricevendo un’enfasi dalla stampa che non corrisponde al loro rendimento nelle ultime stagione. Penso sia eccessivo l’entusiasmo per questi due giocatori”.

Juventini infuriati – Naturalmente non si sono fatte attendere le reazioni dei tifosi bianconeri, che sui social hanno pesantemente attaccato Del Genio rinfacciandogli un complesso di inferiorità nei confronti del team piemontese e affermando che in un modo o nell’altro tende sempre ad andare contro la Juve.

SPORTEVAI | 02-07-2019 11:50