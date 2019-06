Del Genio rivela: oltre Rodriguez ecco chi altro arriverà

Per le squadre estranee al toto-allenatore al momento si pensa solamente al calciomercato in ottica prossima stagione. Una di queste è il Napoli, la cui dirigenza sta lavorando per migliorare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. I nomi che si fanno oramai sono abbastanza noti ed hanno già infiammato la fantasia dei tifosi, ma ci sono anche delle importanti considerazioni da fare in ottica bilancio.

Il cambio per Milik – Non è un mistero che il Napoli stia trattando James Rodriguez, ma naturalmente l’arrivo del colombiano comporterebbe un esborso importante dalle casse societarie. Il giornalista partenopeo Paolo Del Genio ha detto la sua su questo argomento: “Se il Napoli fa un grande investimento su trequartista o esterno d’attacco, come James Rodriguez, a quel punto per il ruolo di punta alternativa a Milik, non potendo andare più su calciatori importanti, potrebbe tenersi Inglese”.

Dove farlo giocare – Sul dove possa inserirsi Rodriguez nello scacchiere del Napoli non ci sono dubbi per Del Genio. La posizion più congeniale all’ex Bayern monaco sarebbe dietro la prima punta, per una sorta di 4-4-1-1, ma potrebbe essere schierato anche come esterno di destra del centrocampo in quanto essendo mancino avrebbe la possibilità di rientrare in mezzo per andare a creare superiorità numerica liberando spazi. All’occasione però essendo un giocatore di qualità potrebbe anche essere adattato come centrocampista centrale, magari contro squadre che si chiudono molto.

SPORTEVAI | 11-06-2019 09:49