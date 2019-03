Del Genio, veleno su Rizzoli per l'arbitro Napoli-Juve

Nonostante il distacco in classifica è chiaro a tutti che Napoli-Juventus è sfida da alta tensione a prescindere. La gara prevista al San Paolo domenica sera alle ore 20.30 in realtà è già cominciata, in quanto si sono già sprecati fiumi di parole e di inchiostro. E come sempre accade in queste circostanze non mancano certo le polemiche della vigilia.

Attacco all’Aia – Il giornalista napoletano Paolo Del Genio, profondo conoscitore dell’ambito azzurro, non ha affatto gradito la scelta del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, che per il delicato appuntamento con i bianconeri ha scelto come fischietto Rocchi. Parlando in radio infatti ha affermato: “Per me Rizzoli è il peggior designatore della storia del calcio italiano con un vantaggio abissale sul secondo. Non dai Rocchi alla Juve da un anno, poi glielo dai in occasione del Napoli. Mi sembra chiaro che ci sia un condizionamento”.

E la Var? – Non soltanto la designazione in sé stessa. Del Genio critica Rizzoli anche per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia: “Non si è preoccupato di dare indicazioni chiare e precise agli arbitri per quanto riguarda la Var, che così com’è solamente in Italia funziona male. Spero vivamente che il presidente De Laurentiis si stia muovendo assieme a qualcun’altro per riuscire a mandare via Rizzoli dai vertici dell’Aia, anche se ha le labbra cucite perché ogni volta che dice qualcosa puntalmente viene deferito”. Si prospetta dunque un weekend decisamente infuocato.

SPORTEVAI | 01-03-2019 16:18