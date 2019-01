Del Piero boccia l'Inter: “Ecco perché si fa male da sola”

La sconfitta dell’Inter in casa del Torino ha infiammato il dibattito nel salottino di Sky Calcio Club. Stavolta, più che di questioni tattiche, s’è parlato dei problemi legati al mercato e ai rinnovi di contratto dei giocatori simbolo dei nerazzurri, che hanno finito probabilmente per togliere energie mentali alla squadra di Luciano Spalletti. Tra i giudizi più severi spicca quello di Alex Del Piero, secondo cui prima che in campo l’Inter deve trovare la sua quadratura in società e nel rapporto tra dirigenza e giocatori.

INSTABILITA’ NERAZZURRA. “Le due punte non sono il vero problema dell’Inter – ha dichiarato l’ex capitano della Juventus – È l’atteggiamento generale che non va ed è per questo che è stato chiamato Beppe Marotta”. Per Del Piero, l’ex ad bianconero ha il compito di rimettere in riga un ambiente in cui si parla poco del campo e troppo delle vicende contrattuali. “L’Inter per alcune situazioni si sfascia da sola: il rinnovo del capitano, Nainggolan, oggi Perisic… I giocatori migliori non possono essere sempre sui giornali. Queste cose si fanno dentro la sede, questo crea instabilità e poca serenità. Arriva dicembre e si sfascia. La società ci deve lavorare”.

I GOL CHE MANCANO. Infine un esempio pratico di come parlare di soldi sui giornali non aiuta i giocatori a rendere in campo: “Icardi ha smesso di segnare da quando si parla del rinnovo”. Vedremo se l’Inter saprà cogliere il suggerimento dell’ex bianconero.

SPORTEVAI | 28-01-2019 10:29