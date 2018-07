Alessandro Del Piero applaude l'ex compagno di squadra ed ex allenatore Didier Deschamps dopo il trionfo mondiale.

"È stato un generale vincente in campo, si è rivelato un generale vincente in panchina… Due #Mondiali a distanza di 20 anni! #didierdeschamps meglio di Napoleone. Complimenti alla #FRA @FFF , ammirazione infinita per la #CRO", è il tweet di Pinturicchio.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 20:00