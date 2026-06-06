Del Piero e la verità sul suo futuro alla Juventus, la confessione di Pinturicchio

L'ex capitano bianconero ospite d'onore a Parma al Festival della serie A come vincitore del Legendary Player tra ricordi e speranze

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il pretesto è la consegna del Legendary Player al Festival della serie A a Parma ma quando parla Alessandro Del Piero il resto è sempre contorno. Accolto (e congedato) da una standing ovation dal pubblico in sala (“un capitano, c’è solo un capitano”), Pinturicchio succede a Fabio Cannavaro, vincitore della precedente edizione, e si confessa a cuore aperto.

L’addio alla Juve

Scorrono le immagini del suo addio alla Juve dopo 19 anni, quel giro di campo commosso davanti a 40mila persone: “Non ricordo cosa pensassi quel giorno, c’era emozione, felicità per lo scudetto vinto, non volevo fare il giro di campo perché non volevo mettere me davanti allo scudetto e alla squadra ma sono stato chiamato dall’amore che ho ricevuto anche negli anni più critici”. Intanto i Del Piero e i Totti non nascono più: “Oggi l’Italia è rappresentata benissimo in altri sport, nel calcio ci sono situazioni delicate, speriamo che i vertici si rendano conto di dove siamo. Dal disfattismo abbiamo costruito le imprese più importanti, pensiamo all’82, al 2006 ma anche all’Europeo del 2021, nei momenti di difficoltà ci ritroviamo e speriamo che accada anche stavolta”.

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Il Mondiale 2006

Dopo aver ripercorso avventure (“il rigore nella finale del 2006? Posso dirti qualsiasi cosa tanto ormai l’ho segnato”) e disavventure con la maglia azzurra, come i Mondiali del 2002 in Corea si torna alla Juve: “Il mio percorso con i bianconeri anche oggi che sono commentatore, spero obiettivo, è comunque cosparso di emotività. Il legame con la famiglia Agnelli è sempre stato onesto e franco, la proprietà si è sempre chiamata presente”.

Il futuro alla Juve

Il popolo bianconero lo vorrebbe come presidente alla Juve. Del Piero non si sbilancia: “Oggi ci sono momenti difficili, la mia posizione mia è quella di chi deve avere la responsabilità di chi sono, consapevole di cosa dico. Il titolo non ve lo do, ho grande rispetto per chi lavora, ho fatto il giocatore tutta la vita, ho fatto il corso di allenatore, ho fatto tanti anni a Sky dove ho imparato molto, ho viaggiato tanto e sono abituato a condividere opinioni. A volte ci sono dinamiche che non sempre vengono fuori. Cosa direi ai giocatori se oggi entrassi nello spogliatoio della Juventus? Mi viene Forza Juve ma nel mio ruolo di oggi, ripeto, devo essere responsabile di quello che dico ma mi avete mai sentito dire: bisogna fare così o cosà? E’ un momento complicato ma voglio vedere il buono dietro le cose, non solo i disastri. Vediamo anche le cose positive che ci sono state in questo campionato. Bisogna saper cambiar pagina, ammettendo gli errori ma non posso dire io cosa fare. Soprattutto nella mia posizione”.