Del Piero: "Guardiola-Juve, estate calda"

Alessandro Del Piero in un'intervista a Sky Sport Uk si esprime sul possibile arrivo di Pep Guardiola alla Juventus: "Credo che Guardiola sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme".

"Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio…".

SPORTAL.IT | 18-02-2020 14:41