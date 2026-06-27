Del Piero si è stancato di aspettare Juventus e Figc: Pinturicchio vuol comprarsi un club suo

L'ex capitano bianconero sarebbe d'accordo con un imprenditore misterioso per rilevare il Rimini, escluso dalla C e pronto a ripartire dall'Eccellenza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Snobbato anche da Malagò, che per il ruolo di dt della Nazionale ha pensato a Maldini con Buffon in seconda battuta, ignorato dalla Juventus nonostante da anni i tifosi ne auspichino il ritorno come presidente o come dirigente, Alessandro Del Piero starebbe pensando a rientrare nel mondo del calcio da una porta secondaria. Niente Nazionale, nessun top club ma una nobile decaduta che deve essere rimessa in piedi.

Del Piero interessato al Rimini

Lo scrive il Resto del Carlino: “A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle manifestazioni d’interesse – il bivio cruciale per rimettersi in cammino dopo il doloroso fallimento dello scorso dicembre – Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un’indiscrezione che accende la fantasia della piazza: i radar del Comune avrebbero intercettato l’interesse concreto di Alex Del Piero“.

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Le attività di Pinturicchio negli Usa

Del Piero non sarebbe solo, al suo fianco ci sarebbe una figura per il momento misteriosa, un imprenditore piemontese che da anni lo affianca in alcuni dei suoi progetti imprenditoriali. Pinturicchio, che a Los Angeles ha sviluppato accademie giovanili d’élite e ha fondato il La 10 Fc che è iscritto alla United Premier Soccer League, potrebbe tornare in Italia come presidente del Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad avrebbe già avuto una prima ‘call’ conoscitiva con l’ex bianconero per illustrare i binari su cui dovrà muoversi la rinascita del club.

Il Rimini ripartirà dall’Eccellenza

Per vedere delineato il nuovo club romagnolo, comunque, bisognerà attendere metà luglio. Nei giorni scorsi il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, avevaa scritto al presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina per chiedere l’attivazione della procedura che porterà all’assegnazione di un nuovo titolo sportivo alla città, con l’obiettivo di consentire ad una nuova società del territorio di iscriversi al campionato di Eccellenza dell’Emilia-Romagna: entro la prossima settimana è attesa la risposta positiva della Figc, a quel punto bisognerà nominare una Commissione che esaminerà le manifestazioni di interesse nel frattempo giunte all’Amministrazione, insomma si svolgerà il vero e proprio bando che al momento vede in pole il gruppo di imprenditori cittadini (Bianchi-Lanzetti-Alvisi). La presenza sulla scena di Del Piero, però, potrebbe sparigliare la situazione.