Del Piero si traveste da lupo mannaro nella notte di AleWeen

Divertentissima vignetta creata da Alessandro Del Piero in occasione della festa di Halloween, una foto realizzata dall’ex calciatore della Juventus in persona in cui denota tutta la sua immarcescibile genialità. Direttamente dalla California, il vecchio Alex si traveste (metaforicamente) da lupo mannaro e comincia a ululare alla luna in una foto che ha commosso tutti i suoi numerosi estimatori sparsi per il mondo. In questa foto infatti è possibile respirare per un attimo tutta la fantasia dell’ex numero 10 della Juventus: la storica esultanza di Del Piero, quella con la lingua di fuori in un posa quasi demoniaca, viene avvicinata alla luna, in modo da sembrare un lupo mannaro che ulula al cielo in attesa della trasformazione. In basso la didascalia Happy AleWeen un gioco di parole che richiama ovviamente la notte di Halloween ma che può significare anche Ale vince, in segno che Del Piero nonostante il passare degli anni non perde né la sua fantasia né la sua voglia di vincere. I profili social di Del Piero sono pieni di video della festa di Halloween a cui ha successivamente partecipato: in una meravigliosa villa di Los Angeles, il vecchio Alex ha trascorso una nottata tra teschi, fantasmi e lapidi, oltre ovviamente alle immancabili teste di zucca, sparse un po’ in tutta la villa. Tantissimi i commenti, molti dei quali nostalgici, che hanno approfittato della divertente vignetta per ricordare le gesta eroiche di Alessandro Del Piero in campo, un mix di fantasia e talento che è rimasto per sempre nei cuori dei suoi estimatori.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 11:52