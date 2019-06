Karen Khachanov approda ai quarti del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il russo, decima forza del tabellone, si è sbarazzato in quattro set dell'argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie numero 8, con il punteggio di 7-5, 6-3, 3-6, 6-3.

Ai quarti Khachanov se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 22:01