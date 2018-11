Del Sole: "Pensiamo a una partita alla volta"

Ferdinando Del Sole, subentrato dalla panchina, ha realizzato una doppietta che ha permesso al Pescara di superare il Lecce per 4-2 e riconquistare il primo posto in classifica.

“Sono veramente contento per la mia doppietta e per la vittoria che abbiamo guadagnato. Voglio dedicare questi gol – ha continuato Del Sole – alla mia famiglia e soprattutto alla mia ragazza e alla sua famiglia. La sfida con il Palermo sarà molto bella. Il nostro obiettivo? Per noi la cosa più importante è vincere una partita dopo l’altra, non pensiamo sicuramente di vincere il campionato già ora”.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 00:00