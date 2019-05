Delfino svela i piani per il futuro

Durante un'intervista concessa a 'Stadio', Carlos Delfino ha fatto il puntodella stagione: "Questo è il momento di festeggiare. Possiamo dire di essere arrivati veramente fino in fondo".

"Ringrazio sempre per quella chiamata che mi ha fatto il presidente Christian Pavani perché mi ha dato la possibilità di essere qui e di avere condiviso questi momenti con un gruppo speciale, prima di tutto sotto il profilo umano".

Sul futuro: "Qui sto benissimo, bisognerà parlare. Rimarrei volentieri, sono tifoso fortitudino. Chi gioca per la Fortitudo non può che amarla per sempre".

