Delia e il retroscena su Scola

Nel giorno della presentazione quale nuovo giocatore della Virtus Bologna, Marcos Delia ha parlato anche di Luis Scola, che come lui è approdato in Italia dopo avere giocato il Mondiale in Cina con la canotta dell’Argentina.

“Ho un legame di amicizia molto forte con lui – ha raccontato -. Quando ho firmato mi ha chiamato e mi ha detto di “stare attento” e che sarebbe venuto anche lui a giocare qui vicino. Per me rappresenta una persona molto importante ed è il giocatore a cui mi ispiro maggiormente; ho avuto la fortuna di stargli accanto e di giocare insieme, mi ha insegnato tanto sia nello sportivo che nella vita”.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 15:25