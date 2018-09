Delitto e Castigo: Allegri deve schierare domani Douglas Costa?

La gogna pubblica, con le accuse e i veleni (soprattutto via social), la maxi-squalifica, la multa (pesantissima) e cos’altro? Dopo il Delitto, lo sputo plateale a Di Francesco e il rosso tramite Var – quale altro Castigo per Douglas Costa? Il brasiliano si è scusato (parzialmente) via Instragram e sta ingoiando in silenzio il can-can mediatico tra chi vorrebbe punizioni esemplari e pene pesanti anche da parte del suo club ma come deve comportarsi Allegri?

Nella logica normale un giocatore squalificato per il campionato viene utilizzato in tutte le alte competizioni, quindi in situazioni regolari il tecnico della Juventus non avrebbe avuto dubbi a schierare l’esterno titolare domani sera a Valencia, per il debutto in Champions League. La legge del turnover abbinata a una conseguenza inevitabile. Ma adesso? Troppo fresco l’episodio col Sassuolo, ancora calda la polemica, impossibile per la Juve far finta di nulla. Un dilemma non da poco perchè i bianconeri dovranno rinunciare a lungo a Douglas Costa: giusto privarsi di lui anche nella Champions dove non è squalificato? Intendiamoci le soluzioni ad Allegri non mancano, c’è Bernardeschi che scalpita.

Il problema è di altra natura. Innanzitutto di carattere etico, visto il polverone che si è scatenato. Ma se anche la Juve volesse considerare sufficiente la squalifica che oggi arriverà dal Giudice Sportivo e che sarà valida per il campionato, c’è anche l’aspetto psicologico. Come potrebbe reagire Douglas Costa, come sta mentalmente? E’ concentrato al massimo? Dubbi che a breve saranno sciolti ma che dividono anche i tifosi. Meglio farlo giocare o escluderlo anche dalla Champions per fargli capire che lo stile-Juve è una cosa seria? In 21 anni di carriera Douglas Costa era stato espulso solo un’altra volta. A diciotto anni, quando giocava al Gremio, per somma di ammonizioni.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 11:56