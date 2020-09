Della Fiorentina la prima vittoria della Serie A: Torino ko

La nuova serie A si apre con un 1-0 casalingo: è quello che la Fiorentina raccoglie contro il Torino, al termine di una partita non semplice a causa del caldo e del lavoro estivo che si fa ancora sentire sulla squadra di Beppe Iachini. La sfida si decide quindi al 78′, grazie a un’irresistibile sgroppata di capitan Chiesa trasformata in gol da Gaetano Castrovilli.

Iachini lancia subito dal primo minuto il neoacquisto Bonaventura, che si rende pericoloso già in avvio di partita con uno schema da fermo che non crea però grattacapi a Sirigu. Qualche problema in più per Giampaolo, con Belotti e Zaza che faticano a entrare in partita. È così Berenguer a impegnare Dragowski.

Il più pericoloso in campo è però Kouamé, che ci prova spesso e volentieri di testa senza mai riuscire a trovare la porta. In apertura di ripresa è invece il Var a strappare in gola l’urlo del gol a Biraghi: tutto fermo per fuorigioco.

Il secondo tempo è a fortissime tinte viola, ma il gol tarda ad arrivare. Serve quindi un’iniziativa sulla destra di Chiesa, bravo poi a servire al centro Castrovilli che firma il gol vittoria.

Lo stesso numero 10 gigliato va vicino addirittura al raddoppio, imitato nel finale da Cutrone entrato da pochi minuti in campo (al pari di Borja Valero, al ritorno dopo gli anni all’Inter). A tempo scaduto è però Belotti a gonfiare la rete, ma anche in questo caso il Var ferma tutto.

OMNISPORT | 19-09-2020 20:24