L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha annunciato il ritorno in società di Daniele Della Fiori, in passato team manager e, in seguito, direttore sportivo del club canturino, ruoli ricoperti dal 2010 al 2016, prima dell'ultimo triennio vissuto alla Scaligera Basket Verona nelle vesti di general manager.

Della Fiori, nato a Cantù il 29 marzo del 1980, ricoprirà il ruolo di general manager per la stagione sportiva 2019-2020.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 16:00