Della Rosa si appella alla pistoiesità

In occasione del primo appuntamento di “Il Basket sale in cattedra”, Gianluca Della Rosa ha parlato anche della prossima, importantissima, sfida che attende l’OriOra Pistoia, ovvero quella di domenica al PalaCarrara contro Trieste.

“Nelle ultime due partite si è visto qualcosa del gioco che vogliamo proporre – ha sostenuto il capitano biancorosso, come si legge sul sito ufficiale del club -: contro Trieste dobbiamo fare ancora meglio per portare a casa la vittoria. Sarà importante limitare gli errori fatti nelle ultime due partite, come le palle perse e poter contare sull’apporto del pubblico. Spero di ritrovare un PalaCarrara come ai vecchi tempi: so che i risultati non aiutano ma credo nella pistoiesità e nell’orgoglio dei nostri tifosi”.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 17:39