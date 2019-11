Della Valle: Messina ha cambiato il mio futuro

Amedeo Della Valle in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha reso merito a Ettore Messina: "Che cosa è cambiato con lui? Il metodo di lavoro, le basi stesse dell’Olimpia. L’arrivo di Ettore Messina ha messo un po’ di quei punti fermi che in passato erano mancati".

In estare era stato vicinissimo al trasferimento all'Alba Berlino: "Avevo in programma di andarmene, ma il coach quando è arrivato mi ha detto subito che io ero uno dei suoi punti fermi. Ora vorrei giocare per lui a lungo: voglio vedere dove può arrivare il mio gioco, e dove può arrivare Milano". Rodriguez e Scola hanno dato una marcia in più: "Sono i nostri leader, i nostri punti fermi, due persone super. Ricordo dopo l’esordio con il Bayern: avevamo perso, io avevo anche giocato bene, loro vennero entrambi a dirmi ero necessario. Dopo una stagione senza giocare, un argento mondiale che ti dice queste cose è una spinta non da poco", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 09-11-2019 15:17