Della Valle tra Chiesa e contestatori

"L'anno scorso in tanti hanno chiesto di andare via, ora tutti credono in questo progetto". A dirlo, alla 'Gazzetta dello Sport', è stato Andrea Della Valle.

"Chiesa come Antognoni? La strada per diventare come Giancarlo è ancora lunga, però Federico è legato alla Fiorentina. E questo è un ottimo punto di partenza. Ma non avete idea di quanto abbia dovuto lottare per 'difenderlo'. Per lui e per gli altri nostri gioielli hanno offerto cifre incredibili" ha aggiunto il presidente onorario della società viola.

"La minoranza che contesta per il momento è dormiente. Sarebbe importante che tutti remassimo dalla stessa parte" ha concluso Della Valle.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 10:50