La Paganese (serie C, girone C) ha ingaggiato lo svincolato difensore italo-argentino Paolo Hernan Dellafiore. 34 anni, è proveniente dal Perugia, con cui nel 2018 ha collezionato una decina di presenze in serie B.

Dellafiore, nato a Buenos Aires ma arrivato in Italia ancora minorenne per giocare nel vivaio dell’Inter, ha giocato in serie A con Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara e Siena. In C era già stato allo Spezia nei primi mesi del 2005.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 15:35