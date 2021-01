Eliminati tutti gli italiani al torneo ATP di Antalya. Dopo Stefano Travaglia, esce ai quarti di finale della competizione turca anche Matteo Berrettini, sconfitto in due set dal kazako Alexander Bublik.

Il numero 10 del ranking mondiale è stato sconfitto per 7-6, 6-4 dopo un’ora e mezza di partita. Netto il calo dell’azzurro che parte meglio ma butta via il primo parziale, per poi giocare decisamene peggio nel secondo.

OMNISPORT | 11-01-2021 12:24