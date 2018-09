Delude il Camerun di Seedorf e Kluivert

Clarence Seedorf e il suo vice Patrick Kluvert deludono all'esordio sulla panchina del Camerun. Nella sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, i Leoni indomabili non sono andati oltre l'1-1 contro le Isole Comore, 149esima nazionale nel ranking Fifa.

Gli isolani, in vantaggio con El Fardou Ben, sono stati raggiunti all'80' da Bahoken. Un passo falso in ogni caso indolore per il Camerun, già automaticamente ammessa alla fase finale della Coppa d'Africa in qualità di paese ospitante.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 19:00