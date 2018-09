Delusione Brasile: 'Avevamo pensato a Jorginho'

Il Brasile aveva pensato a Jorginho. Ma l’Italia è arrivata prima, trovando il consenso dell’ex giocatore del Napoli, trasferitosi al Chelsea in estate.

A rivelarlo è stato Sylvinho, collaboratore del ct della Seleçao Tite, nonché ex vice all’Inter proprio di Roberto Mancini, attuale selezionatore dell’Italia: "Volevamo chiamare Jorginho, anzi il direttore sportivo parlò con lui, ma ha fatto la sua scelta, preferendo l'Italia. Peccato perché ha molta qualità" ha detto l’ex terzino di Barcellona e Manchester City intervenendo a 'Si Gonfia la rete', su Radio Marte.

A prendere il posto che sarebbe stato di Jorginho non dovrebbe essere un ex compagno al Napoli: “Stiamo monitorando Allan, è fortissimo, anche se in quella posizione abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho" ha aggiunto Sylvinho.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 17:05