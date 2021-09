Delusione Camila Giorgi: è già fuori a Chicago

Pesante sconfitta per Camila Giorgi, battuta al primo turno del torneo WTA 250 di Chicago da Elena Gabriela Ruse. La rumena numero 98 del ranking ha piegato la maceratese, testa di serie numero 15 del torneo statunitense, in due set per 6-4, 6-2.

Una delusione cocente per la marchigiana, che arrivava da un’ottima estate (e dal Masters 1000 vinto a Montreal) e sperava di confermarsi in Nord America. L’Azzurra ha deluso soprattutto al servizio, e non è riuscita mai a prendere le misure all’avversaria.

Una giornata molto negativa per il tennis femminile azzurro: anche Jasmine Paolini è uscita subito a Chicago, sconfitta dall’americana Baptiste per 7-5, 6-3.

28-09-2021 20:19