Delusione Ferrari: sfogo di Vettel, Leclerc rivela l'ordine di scuderia

Il primo weekend della stagione di Formula 1 in Australia è stato una doccia gelata per i tifosi della Ferrari. Le difficoltà evidenziate nelle prove, soprattutto il gap con la Mercedes, sono state confermate durante la gara, con l'amara sorpresa della superiorità della Red Bull di Verstappen, che ha spinto Sebastian Vettel giù dal podio.

Un chiaro passo indietro rispetto ai test invernali, dove la Ferrari era apparsa la macchina migliore. "Perché vado così piano?", si è sfogato Vettel via radio con il muretto, mentre Verstappen si allontanava assicurandosi il terzo posto. Dopo la gara il tedesco ha individuato il problema: "Ho faticato con le gomme, dobbiamo esaminare la situazione, sono andato ai box presto, ma ho visto che anche altri hanno avuto problemi".

"Il motore ha funzionato bene? Sì. Sorpreso per il distacco? E' stato un week-end difficile, abbiamo portato a casa un buon bottino di punti ma non è il risultato che volevamo. Dobbiamo esaminare i motivi di questa prestazione che in questo momento non sappiamo, anche se la prossima gara è ravvicinata. Il fatto che sono stato lento alla fine credo sia dovuto alle gomme", ha concluso il tedesco.

Charles Leclerc al debutto si è dovuto accontentare della quinta posizione, anche per un ordine di scuderia che ha rivelato a fine gara: "Ho fatto una buona partenza, ho provato a superare sia Verstappen che Vettel in partenza. Sono finito sull'erba? Ho voluto passare Max all'esterno ma non c'era più spazio in uscita, ho perso la posizione, ho fatto un errore nel primo stint, ma la macchina era difficile da guidare".

"Avevo ritmo per superare Vettel nel finale? Penso di sì ma il team ha deciso di mantenere le posizioni, non c'era niente in più da vincere o perdere. Poco ritmo? Il primo stint è stato più difficile, il secondo mi è sembrato più positivo, adesso dobbiamo analizzare i dati, ma non abbiamo al momento la spiegazione".

Tutt'altra atmosfera in casa Mercedes. Valtteri Bottas ha impressionato: "Gara della vita? Sto ancora realizzando. Non saprei cosa dire la partenza è stata buona, la mia miglior gara di sempre, non so cosa sia successo, mi sono sentito benissimo, la macchina andava alla grande e sono contentissimo di quello che ho fatto oggi".

Il finlandese si è anche aggiudicato il punto per il giro più veloce: "Avevo un passo veloce ho voluto provarci, magari rischiavo di consumare le gomme ma ne è valsa la pena. Ho fatto un gran lavoro in inverno. All'inizio ho gestito la gara poi ho visto che stava aumentando il distacco".

Commento dolce amaro di Lewis Hamilton, secondo con grande distacco: "So che è stato un bel week-end per il team e sono contento lo stesso. E' stato fatto un lavoro fantastico, Valtteri ha fatto una gara incredibile e ha meritato la vittoria. Verstappen? Ha provato a prendermi, ma non ho avuto nessun problema e sono riuscito a controllare la posizione. Perché non sono stato veloce? Qualche idea l'ho ma ne parlerò con i miei ingegneri, devo lavorare per la prossima gara".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 09:20