Delusione Fiorentina: battuta a Moena dal Venezia

Nuova delusione per la Fiorentina, che in amichevole a Moena perde per 1-0 contro il Venezia di Stefano Vecchi. Decisiva la rete di Segre al 91', che chiude malissimo la settimana dei gigliati, culminata venerdì nella certezza di aver perso la partecipazione all'Europa League.

Lagunari già ispirati nel primo tempo, con il portiere gigliato Lafont che deve superarsi su Zigoni e Suciu, mentre l'occasione più limpida della Fiorentina è capitata a Giovanni Simeone.

I ragazzi di Stefano Pioli sono apparsi più ispirati nella ripresa, con lo stesso Simeone che ha colpito un palo e poi un rigore procuratosi da Federico Chiesa per fallo commesso da Coppolaro. Il portiere Vicario ha però parato la conclusione dagli 11 metri di Veretout. Nel finale provvidenziale l'ex Lazzerini, decisivo su Norgaard e Benassi prima della rete di Segre.

Assenti per la Fiorentina Laurini, Venuti, Gariciar e Gerson, appena arrivato dalla Roma.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 20:20