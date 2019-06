Delusione Milan, un altro obiettivo di mercato dice no

Impostare il mercato sui giovani, di valore e prospettiva, anche se non ancora del tutto affermati, può essere difficile tanto quanto puntare su big del panorama internazionale.

Ne sa qualcosa il Milan, che per motivi legati al rispetto del Fair Play Finanziario non rischia solo di dover rinunciare alla partecipazione all’Europa League conquistata sul campo nella scorsa stagione e di sacrificare uno o due pezzi da 90 della squadra, con Donnarumma e Suso favoriti, ma anche di veder sfumare più di uno degli obiettivi fisati dalla dirigenza per rinforzare l’organico che sarà a disposizione di Marco Giampaolo.

Dopo le parole con cui Lucas Torreira ha glissato sull’interessamento dei rossoneri dichiarandosi felice di restare all’Arsenal, un’altra doccia fredda per Maldini e Boban è infatti arrivata dalla Germania. Ozan Kabak, il difensore turco dello Stoccarda, classe 2000, da tempo nel mirino del Milan, sembra infatti deciso a rifiutare il corteggiamento dei rossoneri preferendo rimanere in Germania. Una scelta dettata da motivi personali e tecnici che sembra il preludio ad un salto di qualità più graduale se è vero che la volontà del giocatore e del suo entourage sarebbe quella di approdare allo Schalke 04 preferendo il club di Gelsenkirchen rispetto al Bayern Monaco. Il Milan comunque spera ancora, visto che la clausola rescissoria sul contratto di Kabak, dal valore di 15 milioni, scadrà il 30 giugno.

Quanto a Torreira, il Milan confida si tratti solo di pretattica ed ha in programma nuovi contatti con l’Arsenal. Il giocatore non ha fatto mistero, in privato, di voler tornare a lavorare con Giampaolo che lo ha valorizzato al debutto in A con la Sampdoria, ma il vero affare si gioca tra le due squadre. Gli inglesi sanno che il Milan non potrà spendere molto e alzeranno inevitabilmente il tiro. I rossoneri tengono in caldo diverse alternative, dal giovane croato Nikola Moro della Dinamo Zagabria, raccomandato da Boban, al fiorentino Jordan Veretout fino a Rolando Mandragora, capitano dell’Under 21 che ha deluso all’Europeo e di proprietà dell’Udinese.



SPORTAL.IT | 27-06-2019 13:56