Delusione Orro: rientra in gara-5, ma il Fenerbahce perde lo Scudetto contro il Vakifbank di Guidetti

Nonostante i problemi fisici, Alessia recupera per la sfida decisiva: entra in campo nel secondo set ma la sua squadra, che vinceva 0-1, s'arrende 3-1. Addio titolo.

Il sacrificio e la generosità di Alessia Orro, scesa in campo a dispetto di un infortunio al ginocchio nella quinta e decisiva partita della finale Scudetto della Sultanlar Ligi turca di volley femminile, non sono bastati al Fenerbahce per conquistare il titolo. Il Vakifbank, altra storica big di Istanbul guidata dal modenese Giovanni Guidetti, s’è preso il derby, la partita e la serie, aggiungendo l’ennesimo trofeo alla sua nutritissima collezione. Una delusione enorme per la palleggiatrice sarda, colonna della Nazionale azzurra di Julio Velasco e premiata col titolo di MVP agli ultimi Mondiali vinti dall’Italia in Thailandia.

Volley, l’infortunio di Orro durante la finale Scudetto

Orro aveva saltato la quarta partita di finale – come reso noto dal Fenerbahce – a causa di un edema diffuso all’interno dell’articolazione del ginocchio sinistro, che le aveva procurato una limitazione dei movimenti. Nonostante l’assenza della stella azzurra, sostituita nel ruolo di palleggiatrice da Arelya Karasoy, le giallonere erano riuscite a pareggiare i conti nella serie, portandosi sul 2-2 e allungando la serie alla quinta partita. La corsa contro il tempo per mettere Orro nelle condizioni di disputarla, alla fine, s’è conclusa con la fumata bianca: Orro a disposizione del tecnico Marcello Abbondanza, sia pur part time.

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Vakifbank-Fenerbahce, la sida decisiva per il titolo

Per un set e mezzo, infatti, il tecnico italiano ha preferito non rischiare la sua palleggiatrice titolare, dando ancora fiducia a Karasoy che aveva risposto presente nell’ultimo match. Scelta in qualche modo premiata dal risultato. I palloni smistati dall’alzatrice turca alle compagne, in particolare a Vargas, Fedorotseva e Ana Cristina, hanno spinto il Fenerbahce alla conquista del primo set sul 23-25. Nel secondo il punteggio è rimasto in bilico fino alla fine e Abbondanza s’è giocato la carta Orro. Il finale palpitante del parziale, però, s’è risolto a favore del Vakifbank, trascinato da Markova e Boskovic: 30-28.

Niente da fare per Orro: in Turchia trionfa Guidetti

L’esito del secondo set ha poi avuto ripercussioni sui parziali successivi. Sorretto dai suoi tifosi, il Vakifbank ha spinto sull’acceleratore e ha chiuso a proprio favore la pratica titolo: 25-20 e 25-19. Una bella soddisfazione per Guidetti e per l’altra italiana della corazzata di Istanbul, Adhu Malual, giunta a stagione in corso dal Monviso (e che non ha messo piede in campo in gara-5). Orro è partita titolare nelle ultime due frazioni, ma non è riuscita a evitare il peggio. La stagione di Alessia col club, complice l’eliminazione dalla Champions, s’è conclusa dunque senza squilli di tromba. Ma la speranza è che possa rifarsi in azzurro, tra VNL ed Europei.