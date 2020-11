Delusione Roma, ricorso respinto

Nulla da fare per la Roma. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato dal club giallorosso contro la sconfitta per 3-0 a tavolino nella prima giornata di campionato contro il Verona.

Confermato il risultato decretato in primo grado dal Giudice Sportivo. La partita, disputata lo scorso 19 settembre e terminata sul campo 0-0, fu invalidata perché la Roma aveva mandato in campo Amadou DIawara, giocatore non presente nella lista dei 25 elementi utilizzabili per il campionato, ma erroneamente inserito negli under 23.

La Roma resta quindi a quota 14 punti in classifica, al terzo posto insieme al Napoli. Il Verona con la conferma dei tre punti rimane a 12, in settima posizione insieme all’Inter.

OMNISPORT | 10-11-2020 17:16