Demare colpisce ancora al Giro

Altro bis al Giro. Dopo Ganna, Demare. Il portacolori della Groupama – FDJ ha vinto la sesta tappa del 103esimo Giro d’Italia, la Castrovillari – Matera di 188 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Michael Matthews (Team Sunweb) e Fabio Felline (Astana Pro Team). João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

“Due giorni fa non ho fatto uno sprint perfetto, oggi invece una super volata – ha detto felice il francese -! Non ero sicuro di poter restare davanti sullo strappo finale, poi mi sono trovato in buona posizione nell’ultimo km. Che soddisfazione conquistare un successo anche oggi, il mio secondo in questa Corsa Rosa”.

OMNISPORT | 08-10-2020 17:41