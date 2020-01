Dembélé fa infuriare il Barcellona

Dembélé si mette nei guai per un like. Come riportato da Marca, l'attaccante francese ha fatto infuriare il Barcellona per aver messo un like ad un fotomontaggio di una rete segnata dal Liverpool nella famosa remontada proprio contro i blaugrana.

L'ennesima "uscita di stile" di un giocatore che sta facendo sempre più discutere. Classe 1997, l'ex Borussia Dortmund sta faticando enormemente a Barcellona. Si parla, da tempo, di una sua cessione. Questo like potrebbe facilitare l'addio.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 07:37