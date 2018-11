Dembelè occasione per tanti

L’avventura di Moussa Dembelè con la maglia del Tottenham potrebbe terminare a giugno.

Il contratto del centrocampista belga scadrà a fine stagione e gli Spurs non sembrano, al momento, intenzionati a rinnovare l’accordo.

Un’occasione di mercato che i top club europei non vogliono lasciarsi assolutamente sfuggire. Inter e Juve in primis: i due club italiani hanno inseguito a lungo il giocatore durante la scorsa estate e potrebbero fare un nuovo tentativo già nelle prossime settimane. Su Dembelè non c’è, però, solo l’Italia: anche Arsenal, Manchester United e Paris Saint Germain sono pronti a farsi avanti.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 16:40