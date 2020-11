Demetrio Albertini incorona Marco Van Basten

Demetrio Albertini non ha dubbi e lo sottolinea ai microfoni di Radio Rossonera.

“Van Basten secondo me è il più forte con cui ho giocato senza far torto a nessuno anche perché in pochi anni, visto che ha smesso di giocare giovanissimo, ha dimostrato tutta la sua grandezza – ha raccontato -. È un giocatore dalla grande determinazione, di grande talento, con una voglia di allenarsi incredibile forse possiamo immaginarlo come il primo vero centravanti moderno, pur parlando di un calciatore che ha giocato 30 anni fa”.

OMNISPORT | 11-11-2020 18:54