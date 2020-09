Denayer fa l'occhiolino al Napoli

L’agente di Jason Denayer, Jesse De Preters, ha fatto una grande apertura al Napoli in un’intervista a Radio Punto Nuovo: “Jason sarebbe entusiasta di giocare con il Napoli, ma è chiaro che l’ultima parola aspetta agli azzurri. Premetto, è ovvio che il ragazzo sia felicissimo al Lione in questo momento, ma viste le sue prestazioni in Champions League, ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club europei”.

“Quindi, non è che Jason stia spingendo per andarsene da Lione, è molto contento in Francia, ha grande rispetto per il club di cui indossa la fascia da capitano. Allo stesso tempo, però, nel mio modo di vedere, il Lione non è qualificato per le coppe europee la prossima stagione. E questo potrebbe condurre tutte le parti a considerare un trasferimento, affinché Jason torni a giocare a livello europeo anche quest’anno”.

OMNISPORT | 08-09-2020 12:16