Denis, futuro da Squalo

La retrocessione in Serie B è vecchia di appena tre settimane, ma in casa Crotone si è già pronti per ripartire. L’orgoglio per la convocazione al Mondiale dello svedese Rohden e del nigeriano Simy, oltre che il debutto con l’Italia di Rolando Mandragora, tornato alla Juventus dopo l’ottima stagione in prestito in Calabria, conferma la bontà dell’organico a disposizione di Nicola prima e Zenga poi, eppure tanto cambierà nella rosa per riprovare la scalata alla Serie A.

Il nome dell’allenatore dev’essere ancora scelto, ma intanto per gli 'Squali' spunta una suggestiva ipotesi di mercato che porta il nome di German Denis. L’esperto attaccante argentino, che compirà 37 anni a settembre, si svincolerà il 1° luglio dal Lanus e sembra pronto a tornare in Italia per chiudere la carriera, dopo l’esaltante quinquennio all’Atalanta, che ne ha fatto lo straniero con più gol con la maglia neroblu e in precedenza le esperienze con Cesena, Napoli e Udinese.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 19:45