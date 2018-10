Dennis Foggia apprezza Buriram

Esordio interessante a Buriram per Dennis Foggia, impressionato dal layout del tracciato thailandese e a ridosso delle posizioni di vertice in FP1, autore di un buon 1.43.919.

"In FP1 ho subito trovato le sensazioni che cercavo alla guida, il nuovo circuito mi piace e il mio tempo è stato tra i più veloci. Continuiamo in questa direzione, stiamo facendo un gran lavoro e possiamo fare un altro passo in avanti. Al pomeriggio, purtroppo sono riuscito a fare un solo giro davvero pulito e questo non mi ha permesso di sfruttare la gomma nuova al momento giusto" ha detto il centauro dello Sky Racing Team VR 46.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 10:55