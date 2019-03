Dennis Foggia, che si appresta a partecipare al Mondiale delle Moto 3 con lo Sky Racing Team VR46, guarda avanti con fiducia.

"Un test chiuso in crescendo: non male, siamo sulla giusta strada. Abbiamo fatto davvero un gran lavoro, concentrandoci sul passo, girando a lungo con gomme usate, e siamo riusciti a fare un bello step in avanti alla fine del Day2. Sono contento, siamo vicini al gruppo e non vedo l’ora di tornare in pista" ha sottolineato il centauro romano.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 12:45