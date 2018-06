Dennis Foggia vede ancora margini

Dennis Foggia, che non correva sul circuito toscano del Mugello dai tempi del CIV, grazie al lavoro fatto negli ultimi test a Barcellona ha preso subito il ritmo dei più forti e, con il crono di 1'58.096, è rimasto a poco più di nove decimi di distacco dal leader provvisorio (Martin, 1.57.104, ndr).

“Il weekend è partito nel modo giusto – ha spiegato -: a Barcellona abbiamo fatto un gran lavoro e siamo arrivati pronti all’appuntamento con il Gran premio di casa. C’è sempre più feeling con la squadra e i tecnici e questo ci permette di affrontare meglio le gare. Le sensazioni alla guida sono buone: il mio giro lanciato, a causa del traffico in pista, non è stato perfetto il che significa che abbiamo ancora margine per la qualifica di domani”.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:40