Dennis Man spaventa il Parma

25-10-2021 21:25

Dennis Man potrebbe lasciare il Parma a gennaio, almeno secondo il suo agente, Victor Becali. L’attaccante rumeno sarebbe scontento della sua situazione in Emilia: “Sicuramente Dennis vuole molto di più, la Serie B è completamente diversa dalla A, ha una filosofia molto diversa, e in questo momento quanto stanno facendo non dà frutti. In inverno vedremo cosa succede, forse ci saranno delle squadre che vorranno rinforzarsi”.

Man non era riuscito ad andarsene in estate dopo la retrocessione: “Il Parma non è in una buona situazione. Man e Mihaila non potevano essere trasferiti in estate, nessuno si è avvicinato alle richieste del Parma e Man non sarebbe partito per perdere metà del suo stipendio al Parma. C’erano squadre disposte a prenderlo in prestito con un’opzione di acquisto, ma l’importo dell’offerta non ha mai pareggiato quanto pagato dal Parma, che lo voleva tenere”.

