Dentro il caso Dybala: l'argentino e la Juve sempre più lontani

“Chiarezza sulla situazione legata a Paulo Dybala”. Questa sarebbe, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, una delle richieste che Max Allegri è pronto a fare al presidente della Juventus Andrea Agnelli in vista dell’ormai chiacchieratissimo incontro che dovrà fare chiarezza in via definitiva in merito al futuro del tecnico livornese sulla panchina della Juventus.

In effetti il caso legato all’attaccante argentino andrà affrontato per tempo dalla società bianconera, che non può certo essere soddisfatta per il rendimento della Joya nella stagione che va a concludersi.

A propria volta l’ex Palermo può lamentare un minutaggio nettamente inferiore alle passate stagioni, figlio essenzialmente del “fattore Ronaldo”.

È infatti indubbio che l’arrivo del portoghese abbia tolto spazio in particolare al numero 10, sacrificato per ragioni tattiche nel corso della stagione dopo che, all’inizio, Allegri aveva provato con scarsi risultati a impostare Paulo come trequartista e addirittura come mezzala. A tre giornate dalla fine Dybala ha disputato in campionato 1900 minuti circa, di fatto l’equivalente di 21 partite, realizzando appena cinque reti, le stesse segnate in Champions in nove gare, tre delle quali però nel girone contro lo Young Boys.

Che fare, quindi? Dybala è sotto contratto fino al 2022, ma l’ipotesi dell’addio sembra essere quella più funzionale per tutti. Per la società, prima che il capitale non si svaluti ulteriormente con un’altra stagione deludente, e per il giocatore, che lontano da Torino può ritrovare stimoli e fiducia. Le richieste però al momento latitano.

Barcellona e Real Madrid, interessate all’argentino in passato, si sono tirate al momento indietro, quella legata all’Inter appare una suggestione, quindi restano in piedi le ipotesi Manchester United e Bayern Monaco, due dei club che possono spendere i 100 milioni di richiesta di partenza in arrivo da Torino. L’addio di James Rodriguez, che tornerà al Real Madrid dopo il biennio in prestito, può aprire una porta per Dybala in Germania.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 18:15