Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Dentro il villaggio olimpico di Milano: gli atleti sono ospitati qui

Contiene ben 1.700 posti letto e dopo le Olimpiadi diventerà un grande studentato. Sorge nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

1700 posti letto per gli atleti olimpici, ma anche spazi comuni, aule studi, cucine in condivisione e terrazze. Questo è il Villaggio Olimpico dei Giochi di Milano-Cortina. Uno spazio che, una volta terminate le olimpiadi invernali, si trasformerà nel più grande studentato in edilizia convenzionata in Italia. Il Villaggio è il primo tassello del progetto di rigenerazione urbana nell’ex scalo di Porta Romana, che da storico snodo ferroviario si trasforma in un nuovo quartiere sostenibile e intergenerazionale, progettato per accogliere 1.700 studenti, 2.000 residenti tra edilizia libera, convenzionata e pubblica, 6.000 lavoratori e con oltre 20 spazi per attività commerciali e servizi di prossimità al piano terra del nuovo complesso.

“Questa opera è stata realizzata al 100% con imprese e fornitori italiani ed è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato”, ha detto il fondatore e Ceo di Coima Manfredi Catella. Nel corso della presentazione sono stati svelati per la prima volta gli spazi interni che ospiteranno gli atleti. Le camere da letto, singole e doppie, le cucine e alcune aule, ancora vuote ma che presto saranno animate dallà comunità olimpica da tutto il mondo e subito dopo dagli studenti delle università milanesi. Le iscrizioni sono già aperte.

Dentro il villaggio olimpico di Milano: gli atleti sono ospitati qui

Leggi anche:

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

MEDAGLIERE

  1. Stati Uniti126
  2. Cina91
  3. Giappone45
  4. Australia53
  5. Francia64
VEDI TUTTO

OLIMPIADI TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio