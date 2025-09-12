Denunciati 21 ultras dell'Hellas Verona per aggressione ai tifosi del Napoli

La polizia di Stato di Verona ha denunciato 21 ultras dell’Hellas Verona, dopo che lo scorso 23 maggio si sono resi autori di un’aggressione ai danni di alcuni tifosi napoletani che si trovavano nei pressi di un ristorante sito nella zona Zai di Verona a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Sono accusati di lesioni aggravate, furto aggravato, violenza privata aggravata, danneggiamento, possesso e utilizzo di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e travisamento in luogo pubblico. Una quarantina di tifosi partenopei si erano radunati per fare caroselli e festeggiare il quarto titolo della squadra campana. Tra loro, donne e bambini. Il blitz scaligero è durato poco meno di un minuto. Tra le vittime anche donne e minori. I denunciati hanno tra i 19 e i 49 anni. Tutti i denunciati sono stati raggiunti da un Daspo emesso dal Questore per interdire loro l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. (NPK)