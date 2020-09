Denver nella storia, Clippers eliminati

I Nuggets entrano nella storia: Denver batte i Los Angeles Clippers in gara 7 per 104-84 e si aggiudica la serie per 4-3, eliminando quella che era considerata una delle squadre favorite per il titolo.

Decisivo in gara 7 uno spettacolare Nikola Jokic, autore di 16 punti, 22 rimbalzi e 13 assist, e un grandissimo Jamal Murray, che ha messo a segno 40 punti. I Clippers crollano nel secondo tempo: avanti all’intervallo di due punti, subiscono un parziale di 50-33, calando soprattutto dalla distanza. Denver diventa la prima squadra di sempre a vincere due serie negli stessi playoff rimontando da sotto 1-3.

OMNISPORT | 16-09-2020 09:14