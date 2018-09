Depay manda una frecciata a Mourinho

Memphis Depay torna a parlare dell’esperienza al Manchester United.

“Tutti sanno che le cose non sono andate bene – ha rivelato l’attaccante olandese – ma sono felice del giocatore che sono oggi. Guardandomi indietro, posso dire che aver lasciato lo United mi ha reso migliore”.

Dichiarazioni pesanti indirizzate soprattutto a Josè Mourinho, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto durante l’avventura in Inghilterra. Ora al Lione è ritornato ai massimi livelli e nel prossimo impegno di Champions League, contro il City di Pep Guardiola, avrà la possibilità di mettersi in mostra davanti al pubblico europeo.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 14:25