Depay, occhiolino al Milan

L'attaccante del Lione Memphis Depay, accostato negli ultimi giorni al Milan, è pronto a lasciare l'OL. In un'intervista a BeIN Sports, l'esterno offensivo olandese ha parlato così del suo futuro: "Al momento sono felice, ma non posso nascondere che vorrei andare a giocare in un club più grande. Vediamo quello che succederà negli ultimi giorni. Al momento penso solo a dare il 100 per cento".

"Credo siano normali le mie ambizioni – continua -, ogni giocatore vorrebbe giocare nei migliori club e nei migliori campionati. Quindi se dovesse arrivare un club prestigioso e fare un’offerta ne discuterei ma sono molto felice a Lione".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 14:50