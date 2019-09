Dequan Jones non debutta contro Venezia

Niente esordio contro Venezia, per motivi burocratici, per Dequan Jones. Questo il comunicato del club: "Pallacanestro Trieste comunica che il giocatore Dequan Jones non sarà disponibile per l’esordio in campionato, fissato per giovedì 26 settembre 2019 (palla a due alle ore 20.30) al Taliercio di Mestre, contro l’Umana Reyer Venezia".

"La società rende noto che, per problemi relativi al tesseramento, l’atleta potrà scendere in campo dalla seconda giornata di campionato prevista per domenica 29, all’Allianz Dome di Via Flavia, contro l’OpenJobMetis Varese".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 12:49