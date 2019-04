Derby a Milano con in palio un tecnico: ecco chi è in pole

L’ultimo derby l’ha vinto l’Inter, rilanciandosi per la corsa al terzo posto che ora sembra un obiettivo ampiamente alla porta e facendo iniziare la clamorosa crisi del Milan, chiamato a fare gli straordinari adesso per cercare di mantenere la quarta piazza, ma il prossimo chi lo vincerà? Non quello sul campo (che – almeno per qualche anno ancora – sarà sempre San Siro) ma fuori, sul mercato. Perchè entrambi i club meneghini hanno deciso, si cambia. Comunque vada a finire la stagione l’allenatore non sarà lo stesso, mentre l’obiettivo è il medesimo. Ovvero Antonio Conte.

CHI E’ IN POLE – Ne è convinto anche Enzo Bucchioni. La firma de La Nazione, nel suo editoriale su Tmw, scrive: “Infatti se Spalletti è praticamente fuori dai piani dei nerazzurri, travolto dalla vicenda Icardi e dalla sua comunicazione per certi versi un po’ folle, sicuramente destabilizzante, anche Gattuso è lontano dal futuro rossonero… E proprio il Milan sembra aver superato l’Inter nel corteggiamento e nella corsa all’ex tecnico della Juve che da Leonardo e Maldini è ritenuto il più adatto per ricostruire, ripartire, un po’ come è successo alla Juventus”.

I TEMPI – L’ex ct piace a tanti club, ora che sono in via di risoluzione i problemi legali con Abramovich dopo il traumatico addio col Chelsea. Si è preso un anno sabbatico per non perdere soldi e per studiare ma è prontissimo a rientrare ed è felice di tornare ad allenare in Italia. L’ultima parola ovviamente la avrà lui e decisivo sarà il progetto che gli verrà presentato. Leonardo intende convincerlo con una campagna acquisti importante (Saint Maximin, Everton, Pedro), Marotta puntando sul vecchio feeling con cui insieme hanno vinto tanto alla Juve. Chi la spunterà?

